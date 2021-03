Monaco déroule à Saint-Étienne

La logique a été respectée ce vendredi au Stade Geoffroy-Guichard. L’ASM n’a fait qu’une bouchée de Saint-Étienne lors du premier match de la 30e journée de championnat. Malgré l’absence de Ben Yedder, la formation princière a imposé sa loi de l’entame de partie jusqu’à son terme. Et le score final, un 4-0 sec, le reflète assez bien.

Jovetic rate un pénalty puis se rattrape

Les Monégasques ont passé 4 buts à leurs opposants du jour. Pourtant, au début, ils ont bien cru que la réussite allait leur manquer après qu’ils ont touché le poteau et aussi raté un pénalty. Ce fut à chaque fois par l’intermédiaire de Stevan Jovetic (9e et 12e).

L’attaquant monténégrin ne s’est cependant pas découragé. « Non, je n’ai pas douté, car le match dure 90 minutes », a-t-il reconnu à la mi-temps au micro de 'Canal+'. Et il a eu raison de persévérer. Dès la 13e minute, il finissait par trouver la faille. Servi par Aurélien Tchouaméni, il est parvenu à s’ouvrir le chemin du but d’un subtil crochet, avant de placer un tir croisé imparable.

Une fois le plus dur fait, Monaco a pu déployer son jeu comme il sait le faire. Face aux espaces laissés par les Verts dans le dos, les visiteurs se sont régalés. Et derrière, ils n’ont guère été mis en danger. Il n’y avait de toute façon pas de risque pour qu’ils le soient au vu du manque d’entrain et de mordant des Stéphanois.

Monaco sérieux jusqu’au bout

L’équipe de Puel a connu une période de répit en fin de première période, avant de sombrer totalement au retour des vestiaires. Passeur sur le premier but, Tchouaméni se transformait en buteur en exploitant de près une passe d’Aleksandr Golovin. Ça faisait 2-0, puis 3-0 dix minutes plus tard (64e) lorsque le jeune Sofiane Diop a corsé l’addition d’un somptueux lob, suite à une récupération de sa part dans les pieds d’un Stéphanois.

L’honneur de parachever le succès monégasque est ensuite revenu à Krépin Diatta. Incorporé comme remplaçant, le Sénégalais s’offrait son premier but en France en mettant à profit un service de Cesc Fabregas. D’une volée imparable, il signait aussi la 60e réalisation de la saison de Monaco en Ligue 1. Seul le PSG était parvenu à atteindre ce total jusque-là.

Avec cette belle et convaincante victoire, l’AS Monaco conforte sa 4e place au classement général. La formation de Niko Kovac revient aussi à un point du PSG et de Lyon, respectivement 2e et 3e. Même si son coach refuse de le clamer, l’équipe princière bataille bel et bien pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.