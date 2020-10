Trois victoires, aucun but encaissé, et puis les choses se sont quelque peu gâtées contre Nantes. Setpième de Ligue 1 après six journées, l'ASSE a connu un début de saison très encourageant, y compris pour son nouveau portier n°1, invaincu pendant 340 minutes avant de céder face aux Canaris.

"C'est un nouvel aspect d'enchaîner les matches", a estimé dans une interview au 'Progrès' celui qui occupe désormais la place de Stéphane Ruffier dans le Forez. Ce n'est pas la même pression qu'à 20 ans, où l'on doit prouver tout de suite. Le fait de savoir qu'on s'inscrit dans la continuité rassure."

De manière générale, Moulin juge son début de saison "correct", à l'image de l'ensemble de l'équipe, qui retrouvera Nice le week-end prochain après la trêve internationale.

Egalement interrogé sur sa relation avec Stéphane Ruffier, il affirme : "ça se passe bien. On a une relation professionnelle". Une situation gérée "le plus intelligemment possible", alors que l'international tricolore n'a pas quitté le club pour un nouveau challenge lors du mercato.