Saint-Etienne-PSG (1-1) - "Je ne suis pas soucieux", rassure Pochettino

Pour sa grande première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'a pris qu'un point ce mercredi à Saint-Etienne, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Un résultat décevant, mais pas alarmant pour le nouvel entraîneur du club de la capitale qui a maintenu son optimisme après la rencontre.

Est-ce un bon premier point par rapport au contenu de votre match ?

Mauricio Pochettino : Ce qu'on voulait, c'était gagner ce match. On a fait ce qu'on devait faire pour le gagner. On a créé des situations, ça n'a pas suffi, mais vu les circonstances, on va prendre ce qu'on a à prendre. On a vu des choses positives pour l'avenir et on va continuer à travailler.

Qu'allez-vous devoir travailler en priorité pour améliorer l'équipe d'ici la réception de Brest samedi ?

Il y a beaucoup de choses à améliorer sur les phases offensives et défensives. Sur la possession dans le camp adverse, la manière dont on peut bouger le bloc en trouvant les espaces. Il faudra éviter les contre-attaques et travailler les coups de pied arrêtés également.

C'était très important de transmettre de l'énergie au bord du terrain parce qu'on a eu que quelques jours pour travailler ensemble. Il y a encore plein de choses à améliorer, on le sait, et j'ai essayé d'aider les joueurs au maximum en donnant des consignes pour améliorer notre jeu.

"Je suis très content de ce qu'ont montré Verratti et Mbappé" Comment jugez-vous la prestation de Marco Verratti, qui évoluait plus haut sur le terrain ?

Marco est un meneur, un playmaker. Il a la qualité pour jouer dans différentes positions et je suis très content de ce qu'il a montré.

Kylian Mbappé a un petit peu déçu. Qu'en avez-vous pensé ?

Je suis très content de ce qu'il a fait. Il a montré une bonne attitude. C'est sûr qu'il doit s'améliorer, comme tout le monde. Il doit être déçu, parce qu'on n'a pas gagné et qu'il peut toujours faire mieux, mais son attitude était bonne.

On va utiliser toutes les stratégies et les moyens possibles pour s'améliorer. Je ne suis pas soucieux parce que ce groupe a de la qualité.

À quel point cela vous avait manqué de vous retrouver sur un banc de touche ?

Je suis très content après avoir passé 13-14 mois hors du terrain. Mais c'est un sentiment bizarre quand même, parce qu'il n'y a pas de supporters et que ça nous manque.

Benjamin Quarez, au Stade Geoffroy-Guichard