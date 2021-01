Puel dénonce "un manque d'équité et une situation grotesque"

Pour jouer contre l'OL, six joueurs infectés devraient rester indisponibles alors que l'effectif stéphanois déplore aussi quatre blessés.

"Il faut onze cas pour acter un report mais pour moi la situation que nous avons connue à Strasbourg était grotesque et ubuesque", a déploré le manager général de l'ASSE lors d'une visioconférence.

"Hormis d'autres cas qui pourraient se déclarer, nous allons devoir jouer ce derby alors que plusieurs joueurs ne seront plus considérés positifs mais en manque d'entraînement".

"Avec de nombreux cas, cela impacte non seulement le match à Strasbourg mais aussi les suivants avec des degrés de forme différents en raison des reprises progressives. Si les joueurs qui ne sont plus positifs peuvent être utilisés sur des matches, ils ne sont pas opérationnels pour répondre aux attentes avec l'intensité et les risques de blessures", a analysé Puel.

Lui-même malade, Puel devrait être présent "normalement" sur le banc contre Lyon.

"Il ne s'agit plus de football. Il fallait jouer coûte que coûte, respecter les règlements sinon nous avions match perdu sur tapis vert. Nous avons même reçu un appel d'un dirigeant strasbourgeois nous intimant de respecter le règlement et que notre adversaire serait vigilant si nous devions biaiser", a-t-il encore pesté au sujet du "manque de mansuétude des clubs" entre eux.

"L'équité est-elle maintenue ? Bien sûr que non. Et j'avais prévenu dès le début de saison que cette situation hors norme pouvait se produire. On prend des risques et on joue avec notre santé", a encore dit Puel.

"Nous sommes au coeur de la problématique de jouer à tout prix, de disputer un championnat dans ces conditions car il fallait trouver des solutions pour l'économie du football. Il n'y a aucune rentrée d'argent après le retrait du diffuseur TV mais on prend des risques avec notre santé. La situation est complètement dingue", a-t-il poursuivi.

Pour autant, il ne baisse pas les bras. "La situation nous pénalise mais il faut continuer avec l'état d'esprit affiché à Strasbourg. Quelle que soit l'équipe alignée, nous seront bien présents pour le derby et nous apporterons les bonnes réponses sur le terrain avec l'envie de relever le défi qui s'impose à nous".