L'AS Saint-Étienne n'y arrive décidément pas. pourtant devant grâce à un but sur corner signé Moukoudi, les Verts se sont inclinés face à un candidat au maintien : Lorient ce dimanche. Entré à l'heure de jeu, Armand Lorienté s'est offert un doublé, d'abord d'un magnifique coup-franc direct, puis à la réception d'un centre sur lequel la défense n'est pas intervenues.

Au coup de sifflet final, Claude Puel a souligné la mauvaise prestation de ses joueurs, en difficulté depuis plusieurs semaines. "On avait le match en main, mais on s'est mis à subir", a-t-il déploré.

"Lorient nous a mis sous pression, a su se projeter. On n'a pas eu assez de maîtrise et on était à la merci du but égalisateur, qui est arrivé après un superbe coup franc. Je suis déçu, frustré, car la première mi-temps était solide et on menait à la marque. Avec un peu plus de justesse, on aurait même pu marquer un deuxième but. Après, on a trop reculé sur nos bases."

Un revers qui voit les Stéphanois glisser à une dangereuse 16e place, quand les Bretons reviennent à quatre petits points dans une course au maintien qui s'annonce tendue jusqu'au bout.

"Je suis déçu qu’on ai pas pu mieux exploiter les situations. Ce n’est pas un retour sur terre. Je regrette cette défaite pour nos supporters. Mais cette équipe ne lâche pas. Indigne voudrait dire qu’on était pas dans l’esprit et ce n’était pas le cas. On a fait beaucoup d’effort mais on a été trop inefficace avec le ballon", a poursuivi Puel.



"Cela fait mal, car on leur offre le deuxième but. C'est dommage de ne pas ramener au moins un point, surtout quand on mène au score. On a beaucoup couru, défendu, mais on a été pauvres dans le jeu. On restait sur une série intéressante. On doit réagir à domicile contre Lens lors du prochain match, qui sera très important."

Et surtout qui va arriver très vite, puisqu'il aura lieu dès ce mercredi à Geoffroy Guichard. La réaction sera obligatoire pour ne pas être contraints de vivre une fin de saison angoissante jusqu'au bout.