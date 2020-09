Saint-Étienne refuse une nouvelle offre de Leicester pour Fofana

Quand on aime, on ne compte pas. Leicester a vraiment eu le coup de coeur pour Wesley Fofana.

Après une offre de 29 millions d'euros recalée par Saint-Étienne, les Foxes reviennent à la charge, selon 'L'Équipe'.

Cette fois-ci, une offre de 32 millions d'euros aurait été transmise à la direction stéphanoise pour le joueur de 19 ans, formé au club. L'ASSE n'a pas donné de réponse à cette nouvelle proposition de la formation anglaise.

Pour rappel, Fofana avait reclamé à partir vers la Premier League, dans une interview à 'L'Équipe' : "Quand les sous sont là, il faut les prendre. Cette fois, je ne peux pas refuser, avait ajouté le natif de Marseille. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. Les aspects sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui", avait-il ajouté.