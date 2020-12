Ruffier bientôt licencié ?

Cela ressemble fortement à la fin de l'histoire. Gardien de l'AS Saint-Etienne depuis l'été 2011 et mis à l'écart par Claude Puel avant l'interruption de la saison dernière, Stéphane Ruffier enchaîne depuis les mises en pied de la part de son club.

Le portier international devrait même désormais être licencié par le club pour faute grave, à en croire les informations de L'Equipe. Le club a en effet saisi la commission juridique de la LFP, et les deux parties sont convoquées pour une tentative de conciliation, ce mardi 15 décembre.

Une décision des Verts qui fait suite à la dernière mise à pied en date, le mois dernier pour "insubordination". Il est reproché à l'intéressé "une attitude méprisante en quittant prématurément et sans la moindre autorisation l'entraînement". Il avait en effet quitté une séance individuelle avant son terme pour cause de fatigue.

Pour l'heure, Ruffier n'a toujours pas le droit de reprendre l'entraînement, et pourrait donc ne jamais remettre les pieds à l'Etrat, le centre d'entraînement de Saint-Etienne.

"Il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J’ai pris une décision en début de saison, qui ne lui a pas plu. Il ne s’est pas conformé à ce que j’attendais de lui. On a développé trois gardiens et je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens. Et Stéphane Ruffier n’en fait pas partie", confiait pour sa part Claude Puel en octobre dernier sur le plateau du Canal Football Club à propos de son gardien.

Depuis la mise à l'écart de Ruffier, les buts sont gardés par Jessy Moulin, promu numéro 1 par l'ancien coach de Nice, Lille ou Lyon.

Cet été, l'ancien monégasque avait même été écarté du groupe professionnel pour la saison à venir, sous prétexte d'avoir refusé d'être la doublure de Moulin. Ce qu'il avait lui-même nié.

A 34 ans et alors que son contrat devait arriver à son terme à l'issue de la saison en cours, il pourrait être libre de chercher un nouveau club plus rapidement que prévu. La triste fin d'une belle histoire pour celui qui compte 383 apparitions sous le maillot des Verts depuis son arrivée en provenance de Monaco.