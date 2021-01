Salah aide son pays dans la lutte contre la Covid-19

La pandémie est toujours présente et plus encore après une date aussi importante. Mohamed Salah suit de près l'évolution du virus en Égypte et dans sa ville natale.

C'est pourquoi l'attaquant égyptien a décidé d'envoyer de l'aide à son pays, en faisant don d'une ambulance et de bouteilles d'oxygène pour continuer à combattre la COVID-19.

"Nous avons 14 bouteilles d'oxygène à l'intérieur de la Fondation caritative Mohamed Salah. Ils aident les habitants du village de Nagrig ainsi que ceux des villages environnants", a déclaré Hassan Bakr, président de la fondation.

Il a également fait remarquer que l'ambulance offerte par Salah est en service depuis l'été dernier et a beaucoup contribué au déplacement des patients touchés par la pandémie.