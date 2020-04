Salah, crack sur et en dehors du terrain

En ces temps aussi compliqués, les joueurs se montrent très généreux envers les personnes qui en ont le plus besoin. C'est le cas de Mohamed Salah, star de Liverpool, qui a montré être un crack sur et en dehors du terrain.

Mo Salah donne des tonnes d'aliments aux plus modestes de Nagrig, sa terre natale, pour qu'ils n'aient pas à sortir de chez eux, selon une information de 'Al-Masry Al-Youm'. Et son aide ne s'arrête pas là.

En mars, Salah avait donné un million d'euro aux hôpitaux de son pays pour aider la lutte contre le COVID-19. L'Egyptien a été en contact permanent avec les siens et fait tout ce qu'il peut pour apporter plus et plus encore à ses compatriotes;

Le joueur de Liverpool est un véritable symbole en Egypte et agit en tant que tel. Salah a déjà une fondation dans son pays depuis deux ans et a construit un hôpital et une école en 2018. En août dernier, Mo Salah avait donné 2,8 millions d'euros pour reconstruire l'Institut contre le Cancer, qui avait été détruit après une attaque terroriste.

L'ONU, en février passé, a reconnu le grand travail de Salah avec les enfants réfugié et a fait de lui un ambassadeur.