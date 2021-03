Salah espère un déclic pour Liverpool

Mohamed Salah espère que Liverpool oublie ses difficultés récentes et se concentre sur le présent, l'Égyptien admettant que les champions d'Angleterre en titre ont été confrontés à une situation «difficile» au niveau national cette saison.

L'équipe de Jurgen Klopp devait défendre fermement sa couronne anglaise en 2020-2021. On évoquait même le début d'une dynastie pour le club phare de la Mersey. Des blessures à répétition ont cependant plombé les Reds et Salah admet que, avec une place assurée en quarts de finale de la Ligue des champions, il est temps de redresser le navire.

Salah a déclaré à BT Sport après avoir contribué au succès des Reds face au RB Leipzig à Budapest : "Nous avons eu quelques blessures cette saison. Nous n'avons pas eu de chance, mais le plus important est que nous devons continuer à nous battre. Nous devons juste prendre chaque match à la fois et ne pas regarder la situation dans son ensemble, car si vous regardez la situation dans son ensemble, il peut y avoir trop de pression", a-t-il confié.

"Cela a été difficile en Premier League, nous ne voulons pas que ce soit difficile. Mais cela fait partie du jeu. Les deux dernières années, nous avons gagné et tout survolé, cette année nous avons eu des blessures et c'était dur. J'espère que maintenant que nous avons deux ou trois ou quatre défenseurs centraux, nous pouvons continuer à gagner", a poursuivi l'Égyptien.

"Nous battre dans toutes les compétitions"

La victoire contre Leipzig en milieu de semaine était officiellement un match à domicile pour Liverpool, mais il n'en demeure pas moins que cette équipe est toujours en quête d'une étincelle à Anfield. Six défaites successives ont été subies dans leur propre fief en Premier League. Des échecs successifs qui sont pour beaucoup dans la dégringolade au classement.

Salah, qui a marqué 25 buts toutes compétitions confondues cette saison, a ajouté: "C'est un gros résultat pour nous. Nous sommes venus ici après avoir perdu quelques matchs en Premier League. L'équipe n'est pas au mieux de sa forme mais nous voulons nous battre en Ligue des champions et aussi nous battre en Premier League et voir ce qui peut arriver. J'adorerais marquer plus. Je suis heureux d'avoir marqué et que l'équipe a gagné, c'est la chose la plus importante."

Les Reds retrouveront les terrains lundi lorsqu'ils se déplaceront sur le terrain de Wolverhampton en championnat.