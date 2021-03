Salah fait une annonce sur Liverpool

Mohamed Salah a juré que "ça va aller mieux" à Liverpool alors que l'équipe de Jürgen Klopp cherche à sauver quelque chose de ce qui a été une saison 2020-2021 éprouvante.

Les Reds ont attaqué la saison en tant que détenteurs du titre de champion d'Angleterre et avec plus de trophées dans leur mire alors. On parlait alors d'un début de dynastie du côté d'Anfield.

Des blessures à répétition ont contrecarré ces plans, conduisant à une inquiétante chute libre mais la gloire en Ligue des champions reste accessible et l'infirmerie commence petit à petit de se vider.

Salah a été en mesure de maintenir ses normes élevées au milieu de luttes collectives et a déclaré au site officiel de Liverpool après avoir été nommé joueur du mois de février: "C'est un sentiment agréable de le gagner à nouveau. C'est un bon sentiment et je suis heureux de nos derniers résultats, alors j'espère que nous pourrons continuer à gagner. C'est difficile pour nous tous à cause de la situation que nous avons traversée et de notre position en Premier League, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. En Ligue des champions, on se comporte bien d'ailleurs".

"Nous allons nous donner à 100%"

"Je ne veux pas simplement parler de ma saison parce que nous jouons en équipe, alors je dirais que c'est une saison difficile pour nous tous et que nous devons juste continuer et essayer de gagner des matches. Je veux juste vous dire merci beaucoup d'avoir voté pour moi. Nous allons nous donner à 100% pour gagner les prochains matches et nous espérons pouvoir le faire et bien se débrouiller également en Ligue des champions", a ajouté le buteur égyptien.

Les Reds avaient commencé à retrouver un rendement plus conforme à leur statut juste avant la trêve internationale.

Une deuxième victoire 2-0 successive sur le RB Leipzig leur a assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions, où ils affronteront le Real Madrid, tandis qu'une victoire 1-0 a été remportée contre les Wolves lors de leur dernière sortie en Premier League.

Les hommes de Klopp restent sans victoire à Anfield depuis le 16 décembre, avec six défaites consécutives à domicile subies pour la première fois de l’histoire du club, mais ils demeurent malgré tout en course pour une place dans le Top 4.

Liverpool sera de retour à la compétition le 4 avril à Arsenal, avant de se rendre à Madrid puis de chercher à mettre fin à leur triste série sur les bords de la Mersey lors de la réception d'Aston Villa (10 avril).