"Il est temps pour Liverpool de remporter la Premier League"

Mohamed Salah a déclaré que l'heure de Liverpool pour remporter la Premier League était venu après leur victoire retentissante 4-0 sur Crystal Palace mercredi. Les buts de Trent Alexander-Arnold, Salah, Fabinho et Sadio Mane à Anfield ont permis aux hommes de Jurgen Klopp franchir une nouvelle étape vers un premier titre de champion en 30 ans. Liverpool pourrait être sacré champion jeudi si Manchester City ne battait pas Chelsea à Stamford Bridge.

Salah est ravi que Liverpool soit à seulement deux points d'un premier titre de champion depuis 1990. "Je me sens bien", a-t-il déclaré à 'Sky Sports'. "Depuis que je suis arrivé ici, j'ai dit que je voulais gagner la Premier League avec l'équipe. La ville ne l'a pas gagnée depuis longtemps, donc c'était le bon moment. Peut-être que l'année dernière, nous avons eu une chance de le gagner, mais Manchester City a également très bien performé et ils méritaient de le gagner. C'est notre heure de le gagner et c'est super."

Liverpool était dominant contre Crystal Palace signant une 28ème victoire en 31 matchs de championnat cette saison. Salah a salué la performance, Liverpool ne rejouant de nouveau que le 2 juillet, lors de sa visite à Manchester City. "Nous fait une excellente performance aujourd'hui et tous les joueurs étaient incroyables", a déclaré l'attaquant. "Je suis content du résultat et j'ai hâte de jouer les deux prochains matchs. Je pense que tous les joueurs sont motivés, tout le monde est motivé à sa manière - mais tout le monde est motivé pour gagner le championnat".

Klopp a dédié mercredi la solide performance de Liverpool aux fans du club, qui ne seront pas présents lorsque les Reds remporteront le trophée de champion : "Nous avons montré beaucoup, sinon tout, ce qui nous a aidés à retrouver notre position", a-t-il déclaré. "Avant cette partie de la saison, j'ai dit que je voulais voir le meilleur football à huis clos de tous les temps. Je ne sais pas si nous avons eu ça, mais c'est sûr que c'était le meilleur contre-pressing derrière des portes closes !"

"L'attitude, la passion que nous avons manifestée étaient exceptionnelles et nous avons joué un football exceptionnel. Habituellement, dans mon travail, je dois calmer les choses et dire que nous pouvons nous améliorer - et nous pouvons nous améliorer - mais ce n'est pas important ce soir. Nous avons montré à nos supporters le respect qu'ils méritent - que nous pouvons jouer comme s'ils étaient ici même lorsqu'ils ne le sont pas", a ajouté l'Allemand.

"Oui, ils peuvent nous pousser à des choses incroyables, et sans eux ce n'est rien. Ils ne m'ont jamais manqué autant que ce soir car imaginez ce match devant 50 000 personnes, les émotions qui auraient été dans le stade. Ça aurait été incroyable !", a conclu Jürgen Klopp. Les Reds pourraient donc décrocher leur sacre dès ce jeudi, ou bien dès le 2 juillet sur la pelouse du double champion d'Angleterre en titre, Manchester City.