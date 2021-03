Salah ira aux JO et manquera le début de la Premier League 2021-22

Mohamed Salah va manquer le début de la prochaine saison avec Liverpool. L'Égypte a décidé de l'inclure dans l'équipe des Jeux olympiques de Tokyo.

Le joueur des Reds sera l'un des trois joueurs de plus de 23 ans à faire partie de l'équipe égyptienne. Cela lui fera manquer la pré-saison et le début de celle-ci.

"Mohamed Salah et Mohamed El-Shennawi dirigeront la sélection préliminaire U23 d'Egypte aux côtés d'un autre gardien de but. Salah est actuellement l'un des joueurs les plus importants au monde et il est normal de l'appeler pour l'équipe olympique", a déclaré l'entraîneur Shawky Gharib à une chaîne de télévision égyptienne.

Il a confirmé qu'il entamera des pourparlers avec Liverpool "après la pause internationale en mars prochain".

Les Jeux Olympiques devront initialement être joués entre le 23 juillet et le 8 août, tandis que le début de la prochaine saison est prévu pour le week-end du 7-8 août.