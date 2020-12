"Liverpool dÃ©cidera de mon avenir"

2020 a été une année pas comme les autres, en partie à cause de la pandémie de coronavirus et de son impact sur l'économie mondiale. Le monde du sport a également été touché et il y a eu une période au cours de l'été où certains pensaient que les Reds de Liverpool ne mettraient pas fin à leurs 30 ans d'attente pour un titre de champion en raison de la suspension de la campagne et de son annulation potentielle.

Mais Liverpool a bel et bien gagné et selon Mo Salah, les Reds ont hâte de recommencer. C'est par le journal 'AS', l'attaquant égyptien s'est confié sur divers sujets.

À la question "Pensez-vous que vous êtes les favoris pour remporter la Premier League ?" Salah répond par l'affirmative : "Je pense qu'il est un peu tôt pour dire ça, mais oui, on va bien et d'autres équipes font aussi bien. J'espère que nous avons une meilleure chance de la gagner.

Salah s'est également confié sur José Mourinho, qui fait un excellent travail à la tête de Tottenham : "J'ai déjà travaillé avec lui, c'est un super manager. Il a beaucoup aidé les Spurs à être là où ils sont maintenant. Il a une bonne vision et c'est un bon entraîneur. Je suis donc sûr qu'ils font du bon travail. Ils sont deuxièmes de la ligue maintenant ... c'est ce que je peux dire à leur sujet."

Le joueur des Reds a aussi été interrogé sur la question brûlante de son avenir, alors que le Barça et le Real Madrid lui tournent autour :

"Je pense que Madrid et Barcelone sont les meilleurs clubs ... Nous ne savons jamais ce qui va se passer dans le futur, mais pour le moment, je me concentre sur la victoire en Premier League et en Ligue des champions avec mon club. Combien de temps je me vois jouer avec Liverpool ? [Rires] C'est difficile, mais pour le moment, je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr, je veux battre des records ici, mais tout est entre les mains du club.