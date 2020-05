Salah n'a pas parlé d'une offre du Real Madrid à son ancien entraîneur

Lors des dernières heures, Hany Ramzy, adjoint d'Hector Cuper en sélection égyptienne, avait révélé que l'international égyptien avait été en contact avec le Real Madrid.

Selon le membre du staff de la sélection égyptienne, Mohamed Salah aurait été contact avec le Real Madrid en 2018 après avoir reçu une offre et en aurait parlé à Ramzy.

Une déclaration que l'agent du joueur de Liverpool s'est empressée de démentir sur ses réseaux sociaux : "Mohamed n'a jamais parlé d'un plan de carrière avec aucun ancien entraîneur."

Mohamed never discussed any career plans with any ex coach.