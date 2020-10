Saliba chez les Verts ? Saint-Etienne avait trouvé un accord avec Arsenal

Recruté il y a plus d’un an par Arsenal, William Saliba n’a toujours pas revêtu le maillot des Gunners. Le défenseur central français a été prêté dans la foulée à son club formateur, l’AS Saint-Etienne, afin de continuer à s’aguerrir. Mais entre blessure et arrêt anticipé de la Ligue 1, Saliba n’a que très peu joué (17 matches) et est finalement retourné à Londres, où il pensait qu’il aurait sa chance dans cette saison 2020-2021.

Mais avec l’arrivée de Gabriel et l’absence de départs d’indésirables, Mikel Arteta a ouvert la porte à un nouveau prêt pour le natif de Bondy. Malgré un intérêt de Rennes, ce sont bien les Stéphanois qui ont tenu la corde jusqu’au bout pour rapatrier le pur produit de l’Etrat, afin de compenser le départ de Wesley Fofana vers Leicester.

Malheureusement, le transfert a capoté au dernier moment, à cause de soucis administratifs en Angleterre. Saint-Etienne a en effet communiqué ce mardi afin de donner les raisons de cette non-arrivée.

"Bien avant la fermeture du mercato, l’AS Saint-Étienne avait conclu un accord avec William Saliba et accepté la proposition d’Arsenal pour un prêt d’une saison. Hélas, toutes les conditions administratives n’ont pu être réunies à temps, en Angleterre, pour la finalisation du dossier. La déception est grande pour l’ASSE et William Saliba, particulièrement déterminé à revenir dans le club où il s’était épanoui."