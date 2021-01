William Saliba explique son choix

William Saliba e été prêté à Nice ce lundi par Arsenal. Le Français vient pallier la longue absence de Dante, mais aussi tenter de se relancer.

Présenté officiellement ce vendredi, Saliba a expliqué pourquoi il était venu à Nice. "C'est sûr que Nice était mon choix favori. C'est un club que j'aime, qui joue le haut de tableau et qui a de l'ambition. Il y a un bon style de jeu avec de la possession. Concernant Saint-Etienne, c'est chez moi. C'est une zone de confort. Je voulais justement sortir de ma zone de confort et venir à Nice, un club où je n'avais jamais joué auparavant. C'était un meilleur choix", a-t-il expliqué.

Alors qu'il n'avais pas joué la moindre minute avec Arsenal depuis le début de saison, Saliba a livré une prestation rassurante à Brest, entre justesse technique et force de caractère au sein d'une ligne arrière très jeune et sans boussole.

Difficile pourtant, à 19 ans, de reprendre le rôle et les responsabilités d'un joueur presque deux fois plus âgé - Dante a 37 ans - et infiniment plus expérimenté.

"Je remplace un grand nom mais je ne mets pas plus de pression. Je suis un jeune joueur mais je peux apporter quelque chose. Je suis là pour diriger la défense", a-t-il tout de même martelé vendredi.

Et le "patron" a aussi adopté un discours et une attitude de leader. "Nous avons parlé (avec les autres défenseurs). A Brest, nous avons commis deux erreurs que nous allons corriger. Il faudra plus communiquer. Nous sommes dans une mauvaise passe, comme en connaissent tous les clubs. Nous allons nous remettre", a-t-il assuré.

Après un passage raté à Arsenal, l'ex-Stéphanois veut retrouver du temps de jeu avant de retourner à Londres à la fin de la saison.

"C'est sûr c'est que les six premiers mois ont été durs. J'arrivais après six mois (à l'ASSE) où je n'avais pas pu m'entraîner ou jouer avec le coronavirus. On ne pouvait pas jouer de match. Je suis donc arrivé à Arsenal et ils finissaient le championnat. Je m'entraînais seul au départ. Après, lors des amicaux, j'ai manqué de rythme et j'étais juste physiquement. Le coach (Mikel Arteta) m'a dit que je n'étais pas encore prêt. J'aurais voulu avoir ma chance. C'est comme ça, c'est le football (...) Je suis parti car je voulais jouer, ça faisait depuis mars que je n'avais pas fait de match en équipe première. Et ça m'a fait du bien de jouer mercredi", a-t-il enfin lâché