SalihamidÅ¾iÄ‡ comfirme pour Dayot Upamecano

Sauf retournement de situation, Dayot Upamecano portera le maillot du Bayern Munich la prochaine campagne.

Ce vendredi, 'RMC Sport' et 'L'Équipe' ont révélé que le défenseur français a trouvé un accord avec le géant bavarois, qui a accepté de payer sa clause de contrat (42 M€).

Une information confirmée dans la foulée par le directeur sportif du champion d'Allemagne, Hasan Salihamidžić : "Oui, je peux le dire, et nous en sommes très heureux au Bayern Munich. Nous avons eu de très bonnes discussions intensives et professionnelles avec Dayot et son conseiller Volker Struth pendant de nombreux mois. Nous savions que nous avions à faire à une très forte concurrence. Upamecano est un jeune joueur de 22 ans, dont les qualités se sont déjà extraordinairement développées. J'ai toujours été convaincu que nous avions une proposition intéressante pour lui : nous lui avons présenté notre vision de sa carrière au Bayern. La semaine dernière à Doha j'ai encore parlé avec toutes les parties prenantes. A la fin d'un long processus, le joueur, sa famille et le management ont été convaincus que le FC Bayern était le bon partenaire pour lui. Dayot Upamecano jouera pour le Bayern pendant les cinq prochaines années", a révélé le Bosnien dans des propos relayés par 'Bild'.

Avec l'éventuel départ de David Alaba, Upamecano aura sa chance de s'y imposer.