Salomon Kalou est suspendu jusqu'à nouvel ordre

Cela devait arriver. À aucun moment, il n'a semblé être une bonne idée de se filmer en train de briser les mesures de sécurité sanitaire et de plaisanter sur la maladie. Le Hertha n'a pas voulu laisser passer ça au joueur.

