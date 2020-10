Sami Khedira ne veut pas quitter la Juventus

Sami Khedira a bien l’intention d’aller au bout de son contrat avec la Juventus de Turin. Bien qu’écarté complètement des plans d’Andrea Pirlo, l’ex-international allemand ne compte pas du tout changer d’air. C'est ce qu'a révélé le quotidien Tuttosport ce samedi.

Les décideurs de la Juventus ont proposé à Khedira une offre pour que son engagement avec le club soit rompu à l’amiable, mais l’intéressé l’a refusé. Pour lui, il n’est pas question de partir avant l’échéance de son bail.

Pour rappel, la semaine dernière, Khedira avait été écarté du groupe de la Vieille Dame appelé à disputer la Ligue des Champions cette saison. Andrea Pirlo, le nouveau coach de l’équipe, a choisi de miser sur d’autres éléments pour son milieu de terrain.

En cinq ans passés chez les champions d’Italie, Khedira a disputé 145 rencontres et inscrit 21 buts. Ses deux dernières saisons ont cependant été gâchées par des soucis physiques et de multiples opérations. Son ultime match disputé en Serie A remonte à il y a presque un an contre l’Atalanta (23 novembre 2019).