Sammaritano ne voulait pas s'arrêter comme ça

Frédéric Sammaritano restera à Dijon une saison de plus après avoir prolongé avec le DFCO. A 34 ans, l'attaquant ne voulait pas s'arrêter de cette manière.

"J'avais envie de continuer ma carrière, pas d'arrêter à cause de l'épidémie. On n'a pas pu terminer la saison et je voulais poursuivre avec le DFCO", a confié le joueur de Dijon à 'L'Equipe'.

"Les dirigeants m'avaient dit que j'avais été pas mal blessé et qu'il y avait cette incertitude même s'ils étaient contents de mon engagement et de mon investissement", a poursuivi Sammaritano, qui se sent bien pour poursuivre l'aventure dijonnaise.

"Physiquement, je me sens bien. J'ai encore de la fraîcheur mentale. J'avais envie de continuer à jouer. Encore plus à Dijon car c'est un club où je me suis épanoui. Un club où j'ai découvert des très bonnes personnes qui oeuvrent pour que l'équipe se pérennise en Ligue 1. Et puis il y a des valeurs que je partage. C'est un club familial, où il n'y a pas trop de pression. Je pense qu'il mérite de s'ancrer en Ligue 1", a-t-il conclu.