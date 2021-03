L'aventure commence entre Sampaoli et l'OM

Dix jours après son intronisation comme entraineur du club, et une semaine après son arrivée à Marseille, Jorge Sampaoli a officiellement pris en main l’OM. Il a commencé son travail ce lundi.

Il prend la suite de Nasser Larguet, dont l’intérim aura duré un peu plus d’un mois. Marseille s’était retrouvé sans coach principal suite à la démission d’André Villas-Boas au début du mois de février.

Un programme chargé attend l’ancien coach de l’Atlético Mineiro : une conférence de presse de présentation mardi, suivi du match en retard en championnat contre Rennes. Le club a besoin de signer un bon résultat.

Sampaoli fera ses débuts sur le banc olympien dès mercredi et autant dire qu'il n’arrive pas dans les meilleures conditions. Le club est en plein doute et reste même sur un piteux revers en Coupe de France face à une formation de National 2, Canet-en-Roussillon. L’Argentin a donc incontestablement du pain sur la planche.

Malgré le contexte, Sampaoli tentera de se montrer à la hauteur des attentes et relever le défi qui se présente à lui. À ce titre, Marcelo Bielsa, l’un de ses prédécesseurs et qui émerge aussi comme son modèle, est déjà certain qu’il fera du bon travail. C’est ce qu’on peut en déduire à travers les propos tenus par 'El Loco' dimanche dans une interview à 'Canal+'.

L’ancien sélectionneur albiceleste travaillera de concert avec Pablo Longoria, le nouveau président. En revanche, et si l’on en croit ce que rapporte' La Provence', il n’y aura pas de directeur sportif.

Pour rappel, Sampaoli connait sa deuxième expérience comme entraineur en Europe. Auparavant, il s’était occupé pendant une saison du FC Séville. Une expérience mi-figue, mi-raisin.