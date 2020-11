Samuel Eto'o veut voir Moukoko et Mbappé au Barça

Samuel Eto'o le sait, le FC Barcelone devrait commencer à penser à l'après-Messi. Dans une interview accordée à 'AS', l'ex-Blaugrana a conseillé son ancien club à s'octroyer les services de deux jeunes joueurs.

"Kylian Mbappé, pour le Barça, et je recruterais aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Il a 15 ans (il a eu 16 ans vendredi). Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l'avenir du Barça", a-t-il lancé.

L'ancien attaquant, à la retraite depuis 2019, pourrait bientôt rechausser les crampons en signant chez le Racing Murcia FC (D3 espagnole).