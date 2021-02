Samuel Umtiti peut-il croire à l'Euro ?

Le cauchemar est-il enfin terminé pour Samuel Umtiti ? Après deux ans et demi de blessures et d'absence, le défenseur central retrouve enfin le niveau auquel il nous avait habitués.

Connu en France comme l'un des héros de la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti s'était "sacrifié" et avait tout donné en Russie avec les Bleus, jouant la compétition sous infiltration en raison de ses problèmes de genou.

Des problèmes qui l'ont vite rattrapé après le sacre des Bleus, et qui lui ont fait vivre un enfer lors des dernières années. Entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020, Samuel Umtiti n'a disputé que 34 rencontres avec le Barça.

Le Français a enchaîné les absences en raison de ses problèmes au genou, et a fait plusieurs voyages au Qatar pour tenter de se remettre de cette blessure interminable. Aujourd'hui, le Lyonnais semble être de retour.

Profitant de la baisse de régime de Clément Lenglet, et de la blessure de Gérard Piqué, "Big Sam" retrouve petit à petit sa forme et a enchaîné trois titularisations consécutives en Liga (Grenade, Elche et Athletic Bilbao). La dernière fois qu'il avait enchaîné trois titularisations de suite en championnat avec les Blaugrana, c'était... en septembre 2018.

Ce mardi en conférence de presse, Ronald Koeman a lui-même félicité le défenseur pour son retour et pour l'amélioration évidente de sa forme physique, n'excluant pas de l'aligner à nouveau dans les prochains jours.

Un come-back qui arrive à un moment idéal pour Samuel Umtiti, qui pourrait de nouveau opter à une place en sélection (dernière apparition en juin 2019), alors que Didier Deschamps devra composer sa liste dans quelques mois pour l'Euro.

Si la concurrence est rude en équipe de France pour un poste de défenseur central (Varane, Kimpembe, Lenglet, Upamecano, Zouma etc.), Umtiti peut aujourd'hui rêver de participer à la compétition européenne, si aucun obstacle ne vient se remettre en travers de sa route en seconde partie de saison.