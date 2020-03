Sancho bat des records de précocité

Avec son but contre Fribourg, Jadon Sancho en est maintenant à 27 buts marqués en Bundesliga. S'il montre déjà une grande maturité sur le rectangle vert, il ne faut pas oublier que l'Anglais fêtera ses 20 ans le 25 mars prochain. Et ce but lui a permis d'entrer dans l'histoire de la Bundesliga.

Sancho a dépassé la légende Klaus Fischer. Avec Schalke 04, il avait inscrit 222 buts en 340 matches officiels. Le record du plus jeune joueur à atteindre les 27 buts lui a été enlevé par le joueur du Borussia Dortmund.

En Bundesliga, Sancho compte 27 buts et 32 passes décisives en 68 matches. Sans être un pur attaquant, le Britannique a montré toute sa précision pour avoir de telles statistiques. Et alors que plusieurs clubs anglais aimeraient l'enrôler, le Borussia tente de le retenir coûte que coûte.

Sancho est arrivé au Borussia Dortmund en provenance de Manchester City et n'a pas tardé à se faire un nom en Allemagne. Avec 10 matches de moins que la saison passée, l'Anglais a déjà marqué quatre buts de plus toutes compétitions confondues (13 contre 17) et a donné une passe décisive de plus (16 contre 17). Essentiel.