Sancho ? C'est 140 millions, pas moins

Jadon Sancho est un des joueurs avec la valeur marchande la plus élevée actuellement en Europe. Et tout porte à croire que l'Anglais va plier bagage cet été et quitter l'Allemagne. Mais une chose est sûre, il ne sera pas bradé par le BvB.

Paris, Chelsea, la Juventus... le joueur de 19 ans a été lié à pléthore de grands clubs européens, mais selon 'Bild' son futur pourrait s'écrire à Manchester United.

Les Red Devils pourraient avoir trouvé un accord de principe avec le joueur, il ne resterait maintenant qu'à convaincre Dortmund de le vendre, pour que cette opération se finalise.

Le quotidien allemand rapporte que le club de la Ruhr n'acceptera une offre que si celle-ci est supérieure ou égale à 140 millions d'euros. Ils ne négocieront qu'à partir de cette somme.

Et pendant ce temps, Jadon Sancho continue de briser les records de Bundesliga : avec son but contre Fribourg samedi dernier, il est devenu le joueur le plus jeune à atteindre 27 buts en Bundesliga.

De plus, pour sa troisième saison sous le maillot jaune, il compte 17 buts et 17 passes décisives. Des stats qui font de lui l'homme à suivre lors du prochain mercato estival.