Sancho évoque sa mauvaise passe

Jadon Sancho a assuré que les rumeurs persistantes d’un transfert à Manchester United n’étaient en rien une source de distraction pour lui. L'ailier du Borussia Dortmund affirmant qu'il souffre juste d’un coup de moins bien au début de la campagne 2020-21.

Il a déclaré à 'ITV Sport' lorsqu’il lui a été demandé si ses performances avaient souffert en raison des liens constants avec United: «Non, je ne pense pas ».

«J'ai l'impression que chaque joueur a un petit creux au cours de sa carrière et j'ai l'impression de vivre ça en ce moment. C'est juste la façon dont je rebondis [qui compte] et je suis juste heureux d'avoir des entraineurs qui ont foi", a-t-il ajouté, faisant référence à ses coaches en club et en sélection.

Cette saison, Sancho n’a été décisif que 5 fois en 9 rencontres (2 buts et 3 passes). C’est bien loin de son rendement de l’exercice écoulé lorsqu’il a empilé 20 buts et 20 passes décisive (en 44 matches).