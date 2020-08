Sancho ne pense plus à United

Le Borussia Dortmund a finalement pris la décision de conserver Jadon Sancho. Malgré l'insistance de Manchester United, les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord dans les temps. Le joueur quant à lui a semble-t-il tourné la page.

Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand avait d'ailleurs affirmé que la décision de conserver Sancho était "définitive". Et les dernières déclarations du joueur sur le site du club confirment les propos de son directeur sportif.

"Je suis très heureux d'être dans cette équipe et de pouvoir guider les plus jeunes. Je suis arrivé ici quand j'avais 17 ans, certains d'entre eux ont cet âge là. Je peux leur servir d'exemple et les motiver", s'est exprimé Sancho.

L'Anglais va donc servir de point de référence pour des joueurs comme Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko ou encore Claudio Reyna.