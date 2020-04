Sandro Tonali a un bon de sortie pour cet été

Après avoir disputé trois saisons complètes avec Brescia, l’international azzurro Sandro Tonali aspire à changer d’air lors de la prochaine intersaison. Ses dirigeants ne devraient pas s’opposer à son départ.

Massimo Cellino, le président du club, a indiqué qu’il était prêt à libérer son joueur vedette, même si son désir est de le garder le plus longtemps possible. « Mon rêve serait de garder Tonali. Je serais prêt à faire des sauts périlleux s’il reste, a-t-il confié à 'Tuttosport'. Mais j'ai un accord avec Sandro, qui est un garçon en or. Il sait que quand il me demandera de partir, je le laisserai partir. Ce n'est pas une question de prix, l'important est que Tonali choisisse avec le cœur, et c'est seulement lui qui décide. »

Tout en indiquant qu’il respectera le choix de son protégé, l’homme fort de Brescia a confié qu’il serait heureux de le céder à des équipes comme la Roma et Napoli plutôt qu’aux candidats pour le Scudetto. "Oui, j’aimerai le voir à Rome et à Naples, mais je pense que ça sera difficile. Quoi qu’il en soit, je préfère qu’il reste en Italie."

Tonali a des touches avec les meilleurs clubs de Serie A, mais aussi à l’étranger. Son nom a par exemple circulé du côté de Liverpool, ainsi que du PSG.