"Sané apporterait de nouvelles choses au Bayern"

Il est rare que les joueurs se mouillent sur de possibles nouvelles recrues, mais certains osent donner leur sentiment sur l'arrivée d'un possible joueur.

C'est le cas de Robert Lewandowski, qui a évoqué la possible arrivée de Leroy Sané, annoncé de plus en plus proche du Bayern Munich.

"Il y a beaucoup de spéculations. Je peux seulement dire que c'est un très grand joueur et qu'il a des qualités incroyables, qui colleraient parfaitement à l'équipe", a expliqué le Polonais.

"Pas seulement en Premier League ou en Ligue des Champions, nous avons pu voir ce qu'il est capable de faire en Bundesliga lorsqu'il était à Schalke 04", a-t-il expliqué à 'Spox'.

L'attaquant du Bayern a reconnu que le joueur de Manchester City "aiderait beaucoup le Bayern" et s'est montré heureux que son club ait décidé de faire confiance à Flick.