"Sans Guardiola, le Barça aurait gagné la même chose"

Dans des déclarations relayées par le 'Mirror', Stoichkov estime que parler du 'Barça de Guardiola' est être loin de la réalité. Selon lui, l'impact du Catalan sur le jeu du Barça n'a pas été si important que cela. Cette équipe, toujours selon le Bulgare, était destinée à tout gagner.

"Le travail de Pep Guardiola a été facile, il connaissait bien l'infrastructure de la Masia", a poursuivi Stoichkov, qui n'a pas pour habitude de manier la langue de bois.

"Frank Rijkaard a créé l'effectif dont a hérité Pep. Messi et d'autres jeunes avaient déjà fait leurs débuts avec Rijkaard et le Barça aurait gagné les mêmes titres avec ou sans Pep", a poursuivi le Bulgare, Ballon d'Or 1994.

"Il y avait Thierry Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol ou Valdés. Pep devait en enlever, mais Iniesta et Pedro sont arrivés, Messi a plus joué et l'équipe était déjà complète", a conclu Stoichkov.