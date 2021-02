Sans Harry Kane, Tottenham sombre

On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Nous ne savons pas si Mourinho apprécie suffisamment Harry Kane, mais il est certain que l'attaquant lui manque chaque fois qu'il doit aligner un onze sans lui.

Contre Brighton, et avec Bale comme titulaire, il a laissé une première mi-temps plus que médiocre. Il a à peine inquiété Robert Sánchez, gardien espagnol qui a dû s'employer dans les derniers instants. En effet, au bout de trois minutes, Gross avait déjà touché le poteau et à la 17e minute, il y avait 1-0.

Un jeu en triangle en une touche de balle a permis à l'équipe du sud d'Angleterre d'inscrire le seul but du match. Trossard a envoyé au fond des filets la passe décisive de Gross et a donné l'avantage à son équipe.

Jusqu'à la mi-temps, c'est Brighton qui a poussé en avant à la recherche du but, mais le score est resté à 1-0.

Tottenham s'est un peu amélioré en deuxième période, mais ce n'est pas grâce à Bale. Le Gallois est le joueur qui a le moins touché le ballon de son équipe, il dépasse seulement Lloris, son gardien de but. Et il a fini sur le banc à la 61e minute.

Il est remplacé par Lucas Moura, mais c'est Vinicius, entré à la mi-temps, qui est passé tout près de remettre son équipe sur les rails. Mais l'attaquant s'est heurté sur un bon Robert Sánchez à plusieurs reprises dans les derniers instants, sur un tir à bout portant dans la surface que le gardien a repoussé du pied.

Au final, rien ne s'est passé et Tottenham est parti les mains vides et hors de la qualification en coupe d'Europe, tandis que Brighton a pris 7 points d'avance sur la relégation.