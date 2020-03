Un silence des capitaines qui inquiète

Josep Maria Bartomeu n'a pas vécu des jours faciles lors des dernières années à la tête du FC Barcelone. Transferts ratés, tensions avec les joueurs, polémiques... Le président du Barça a été fragilisé alors que les élections se rapprochent.

Et si un autre candidat se présente quand viendra l'élection, le président du club blaugrana risque fort de ne pas avoir le soutien des joueurs de l'équipe première, ni de ses capitaines.

Le quotidien 'AS' rapporte que le club serait inquiet face au silence de Leo Messi, Gérard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto depuis la décision prise par le club de planifier le chômage partiel et la proposition de baisser de 30% les salaires des joueurs.

Le média explique que toutes les sections du club vivront une baisse de 70% du salaire, à l'exception du football, qui, pour l'instant, subira une baisse de 30% des salaires.

30%, c'est la quantité proposée pour l'effectif de Quique Setién, alors que les joueurs préfereraient suivre la proposition de l'AFE d'une réduction de 10%. Les joueurs verraient la proposition de la direction comme une proposition exagérée les concernant. Raison pour laquelle aucun des joueurs n'a réagi.

Un silence qui commence à inquiéter la direction et qui continue de creuser le fossé dans la relation entre l'équipe A et les dirigeants du club, un peu plus après le transfert échoué de Neymar et la polémique Abidal.