"Sans Rashford et Bruno Fernandes, United est banal"

L'irlandais, John Aldridge, ancien attaquant de Liverpool, a donné une interview au 'Liverpool Echo' concernant Manchester United qui recevra la formation de Jurgen Klopp lors du 4e tour de FA Cup. L'ancien Red s'est montré critique au sujet des mancunien.

"Bien-sûr que Klopp connaît bien United et sait comment préparer ce match de FA Cup. Manchester une belle équipe et ils sont très dangereux avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford. Sans eux, United est une équipe banale et serait positionné à la 5e ou 6e place de Premier League. Ces deux joueurs font d'eux une vraie équipe dangereuse."