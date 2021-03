"Sans volontÃ©, le talent ne suffit pas"

C'est déjà un classique des conférences de Diego Simeone. Ce mardi, à la veille du duel face à l'Athletic Bilbao, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a de nouveau été interrogé sur João Félix et il y avait une phrase qui, bien qu'ayant été quelque peu dévalorisée par la suite, a été comprise comme un message possible envers le Portugais.

"Nous sommes une équipe, pas seulement un joueur. Nous avons besoin de l'aide de tous, pour que l'équipe fonctionne en équipe, afin que les individualités et les talents puissent se démarquer. Sans volonté, le talent ne suffit pas et nous essayons d'avoir cette volonté. Le talent naturel de nos joueurs nous permet de le faire. Je l’ai dit des millions de fois : João est un joueur très important pour notre équipe et il fera certainement bien les choses d’ici à la fin de la saison", a-t-il déclaré.

Peu de temps après, l'expression "le talent ne viendra pas sans volonté" a de nouveau été prononcée lors de la conférence, un journaliste interrogeant Simeone s'il y aurait une "accusation" de manque d'attitude envers les Portugais : "C'est ta pensée, créée à partir d'une expression de la mienne. Je ne suis pas d'accord avec cette expression, je commente et dis simplement ce que je pense de la vie. La volonté c'est la priorité, ensuite vient le talent."

Et enfin, une dernière question sur le portugais, maintenant à cause de la célébration controversée contre Villarreal : "Comme je vous l'ai dit après le match, je lui ai demandé et bien sûr je ne vous le dirai pas. Je comprends la situation qu'il y a toujours l'objectif de trouver quelque chose pour parler de João Félix aujourd'hui, mais le match de demain est contre l'Athletic. Il devra bien faire les choses et même marquer un but", a-t-il conclu.