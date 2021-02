Sans Willian José, Isak prend ses responsabilités

Alexander Isak a de nouveau marqué contre Villarreal dimanche soir. Un but significatif pour lui, puisqu'il s'agissait du 50e but de sa jeune carrière professionnelle.

À 21 ans, le jeune joueur suédois a pris ses responsabilités au poste d'avant-centre en attaque de la Real Sociedad, faisant rapidement oublier le départ de Willian José.

L'attaquant brésilien a quitté Saint-Sébastien pour rejoindre Wolverhampton, mais Alexander Isak a pris ses responsabilités et a été décisif depuis son départ.

En plus d'avoir inscrit le but de l'égalisation dans le temps additionnel contre Villarreal samedi soir, le Suédois a inscrit le but de l'égalisation la semaine dernière contre le Betis, et avait aussi délivré une passe décisive.