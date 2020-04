Santi Cazorla choisit son pire rival

Santi Cazorla fait partie de l'histoire du championnat de football et le milieu de terrain international espagnol a répondu aux questions des réseaux sociaux sur le compte Twitter de la Liga.

Pour commencer, l'attaquant de Villarreal a donné le nom du joueur qui était le plus compliqué à doubler sur un terrain de football et le joueur a donné le nom du capitaine du Real Madrid.

"C’est difficile de ne dire seulement qu’un nom car j’ai eu la chance d’affronter de grands footballeurs. Mais pour vous en donner un, Sergio Ramos est très difficile à battre", a répondu Cazorla.

Le stade qu'il aime le plus ? "Le Santiago Bernabéu est le stade le plus impactant et le plus beau pour jouer au football."

Enfin, il a évoqué le nom de son idole lorsqu'il était petit : "Michael Laudrup a toujours été un joueur que j'aimais beaucoup, il jouait à un poste similaire au mien et je le regarderais beaucoup."