Santiago Solari nommé entraîneur du Club America

L'ancien entraîneur du Real Madrid, Santiago Solari, retournera sur le banc du Club América, comme le géant mexicain l'a confirmé ce mardi.

L'América était sans entraîneur depuis avant Noël, lorsqu'il a libéré Miguel Herrera après la sortie du club de la Ligue des champions de la CONCACAF aux mains du Los Angeles FC.

Et ils se sont maintenant tournés vers Solari, qui a passé plus de dix ans au Bernabéu en tant que joueur et entraîneur, tant chez les jeunes que chez les seniors, avant de finalement couper les ponts avec le Merengue en mars 2019.

"Le Club America peut révéler qu'il a conclu un accord avec l'entraîneur Santiago Solari pour prendre les rênes de l'équipe première avant le tournoi des Guardianes 2021", a expliqué l'équipe de Liga MX dans un communiqué.

Le président de l'America, Santiago Banos, a ajouté : "Nous considérons que Solari a le profil parfait pour notre projet sportif. Tout au long de sa carrière de joueur et d'entraîneur, il a su répondre avec succès aux exigences et aux objectifs d'équipes comme l'América, dont le seul but est le titre."

L'Argentin, qui a représenté Madrid en tant que joueur entre 2005 et 2010 au cours d'une carrière professionnelle qui a également inclus des passages à l'Inter, à l'Atlético et à River Plate, a commencé à travailler avec les divisions de jeunes des géants espagnols au niveau Cadete B en 2013.

Il a gravi les échelons dans les différentes catégories de jeunes des Blancos jusqu'à ce qu'il prenne la relève du Castilla en 2016, passant deux saisons en troisième division.