São Paulo n'a pas les moyens de recruter Edinson Cavani cet été

"Cavani n’est pas un sujet utopique pour São Paulo. Les clubs brésiliens ont déjà réuni les conditions nécessaires pour amener de grands joueurs dans notre championnat (...) Cette possibilité existe donc. Je ne sais pas si nous allons le recruter ou pas, car le montage financier est toujours difficile. Mais s’il pouvait venir, c’est évident que nous en serions heureux", avait déclaré, mardi, Paulista Fernando Diniz, l'entraîneur du club brésilien, rêvant ouvertement d'attirer El Matador.

"Cela ne fait pas partie de nos plans"

Pourtant, l'attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain devrait privilégier une destination en Europe cet été, au moment de faire ses valises, alors que des clubs comme l'Atlético de Madrid et Chelsea ont été évoqués ces derniers mois pour lui proposer un nouveau challenge. Surtout, il semblerait que Paulista Fernando Diniz se soit emporté. Elias Barquete Albarello, directeur financier de São Paulo, s'est chargé de démonter cette piste dans l’émission de radio 'Transamérica'.

"Nous ne pouvons pas le faire (le transfert) maintenant. Il n’y a bien sûr pas les ressources nécessaires avec ce à quoi nous sommes confrontés (la pandémie de coronavirus). Il relèverait de l’irresponsabilité de conclure un transfert de ce calibre, au vu des chiffres que cela impliquerait. Nous ne pouvons plus travailler de cette manière. C’est aussi parce que nous avons un budget approuvé par le conseil d’administration et le conseil délibératif, et que ce budget doit être respecté. Pour répondre objectivement : comprenez que cela ne fait pas partie de nos plans, au moins pour les prochains mois", a ainsi lâché le dirigeant. Chapitre refermé.