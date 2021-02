Sao Paulo veut Villas-Boas, 24 heures aprÃ¨s sa mise Ã  pied

André Villas-Boas a fait sensation dans le football français mardi en annonçant publiquement sa démission en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Et le club lui a accordé son souhait : quelques minutes plus tard, il a annoncé sa mise à pied. L'entraîneur portugais a admis que sa décision de partir était due à des divergences avec la direction sportive et certains membres de la direction.

Et seulement un jour plus tard, son nom est annoncé sur le banc de Sao Paulo, qui traverse une période extrêmement difficile en raison des mauvais résultats obtenus par l'équipe actuellement dirigée par Fernando Diniz.

Comme le souligne 'Globoesporte', le club brésilien envisagerait de lui faire une offre officielle, bien que son salaire élevé pourrait rendre impossible son arrivée sur le banc du club, qui connaît une période économique compliquée.