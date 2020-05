Sarabia demande aux joueurs de mettre plus d'intensité à l'entraînement

Sarabia n'est pas totalement satisfait du travail des joueurs lors des entraînements.

L'entraîneur adjoint du FC Barcelone réclame plus d'intensité et d'agressivité.

Selon 'AS', lors de la séance de ce mardi, le staff technique s'est montré beaucoup plus dur envers les joueurs, notamment sur le plan physique, avec la reprise du championnat en vue.

Lors des entraînements, Sarabia a en effet poussé les joueurs à donner plus. "Plus agressif, plus de rapidité...", aurait-il lancé à ses joueurs.

Pour rappel, plus tôt dans la journée, la demande de la Liga de jouer le lundi a été rejetée, et le calendrier sera donc négocier avec la Fédération espagnole de football.

Pour le moment, le championnat espagnol ne pourra se jouer que les samedis et dimanches.