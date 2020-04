"Je suis au PSG pour progresser pas pour l'argent"

Débauché de Séville pour 18 millions d’euros, Pablo Sarabia affime qu'il n'a pas rejoint le Paris Saint-Germain pour l'argent, mais pour progresser.

"Ceux qui me connaissent savent que je ne cours pas après l’argent. C’est important, mais ce n’est jamais ce qui fera pencher la balance. Si j’ai signé au PSG, c’était vraiment pour progresser. En signant ici, je voulais passer un cap, remporter des titres et intégrer la sélection espagnole. C’est ce qui s’est passé. À Séville, je faisais des passes décisives et je marquais des buts, mais je n’étais pas convoqué en sélection. À Paris, je fais la même chose, et on m’appelle", a indiqué le joueur espagnol, qui a dressé un bilan positif de sa saison parisienne pour 'So Foot'.

"Mon temps de jeu ? Vu la concurrence qu’il y a en attaque, je suis assez content de la saison que je suis en train de réaliser. Pour le moment, je débute souvent sur le banc de touche, mais j’essaie toujours d’être important pour l’équipe. Quand je rentre, Tuchel veut que j’utilise mon intelligence de jeu pour ouvrir des espaces. Il m’a dit qu’il avait bien aimé mes statistiques à Séville et il veut que je provoque des dégâts dans les défenses adverses. Il me demande d’être incisif et agressif en attaque. (...) J’ai envie de m’identifier pleinement à Paris et au PSG. Je suis là pour longtemps", a ajouté l'ancien joueur de Séville.