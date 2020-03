"Sarabia ? On aime bien qu'il y ait de la hargne sur le banc"

Gerard Piqué est passé au micro de 'Movistar+' après la victoire du Barça contre la Real Sociedad et a mis les pieds dans le plat sur le sujet polémique : l'affaire Eder Sarabia, qui a rompu son silence avant le match et a reçu le soutien du Camp Nou.

"Quand le club est en difficulté, ce genre de chose se produit. Il y a quelques semaines, ils disaient que nous, les joueurs, n'avions pas fait le tour lors de l'échauffement avant le match et que ce n'était pas à cause d'un mauvais sentiment, mais d'un échauffement différent à cause du changement d'entraîneur", a-t-il déclaré.

"C'est la même chose. C'est tout à fait normal que l'entraîneur adjoint se présente comme ça dans le feu de l'action au Bernabeu. Nous l'avons dit, nous les joueurs nous trouvons ça normal. Il a demandé pardon dans le vestiaire et nous lui avons dit que ce n'était pas la peine, que les joueurs s'en fichent, que nous aimons qu'il y ait de la hargne sur le banc. C'est normal parce que c'est après une défaite, et nous avons démenti", a-t-il ajouté.

Piqué a souligné l'importance de la victoire de Barcelone sur la Real Sociedad, qui permet au club de reprendre la place de leader provisoirement, en attend le Real Madrid contre le Betis dimanche.

"Nous savions que ce serait un match très difficile car nous venions de la défaite au Bernabeu et contre une équipe qui se porte bien. Cela n'allait pas être facile, ils proposent un très bon football, nous avons essayé et à la fin c'est une main dans la surface qui nous donne ces trois points très importants dans la lutte pour le titre", a-t-il dit.

Piqué a vu l'action qui mène au penalty et n'a pas hésité à la commenter à l'arbitre. "Il l'a touché avec le bras. Avant notre match, nous avons vu le match de Séville, et il s'est passé la même chose. C'était pour avertir l'arbitre que cela s'était produit parce que parfois ils ne le voient pas".

Il a fini par faire l'éloge de la Real Sociedad. "Ils jouent très bien au football avec de très bons joueurs devant. Ils sont très rapides, avec une bonne tenue de balle qui vous crée des problèmes. C'était un adversaire très difficile, mais les choses se sont bien passés", a-t-il déclaré.