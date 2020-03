"Sarabia ? On ne peut pas contrÃ´ler la nervositÃ© de tout le monde"

L'entraineur du Real Madrid, Zidane, s'est présenté devant la presse en amont du match contre le Bétis, au Benito Villamarin.

Comme c'est souvent le cas, le Français a été interrogé sur la situation de son rival, le Barça. Et plus particulièrement sur la polémique des derniers jours, à savoir le comportement excessif d'Eder Sarabia sur le banc blaugrana lors du Clasico.

"Chacun fait son travail et s'efforce de le faire bien. Je ne peux pas dire, tout le monde de l'extérieur peut avoir une opinion, mais au moment du match, nous ne pouvons pas contrôler la nervosité de chacun. Chacun a son propre travail et je ne vais pas dire s'il est bon ou mauvais parce que chacun le vit à sa façon." a-t-il défendu.

Zidane lui, a un tout autre style depuis le banc, beaucou plus calme. Mais il trouve normal qu'il y ait d'autres façons de vivre les matchs. "J'ai assez à faire avec mon travail, sur le terrain on peut avoir des réactions et tout le monde peut avoir une opinion".