Sarri dans le flou pour Paulo Dybala

Lors du dernier match de Serie a contre la Sampdoria, Paulo Dybala s'est blessé et a été contraint de quitter la pelouse avant la mi-temps.

À une semaine du choc face à l'OL l'Argentin, qui a été élu joueur du mois de juillet en Serie A, pourrait être forfait pour cette rencontre.

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Maurizio Sarri s'est montré très inquiet concernant l'état de La Joya : "Cela évolue de manière régulière mais je ne sais pas encore quand il sera disponible. Entre samedi et vendredi prochain, il y a aura une grande différence de mentalité. Nous allons devoir retrouver le plus d’énergie possible."

Battue à l'aller par les Gones (1-0), la Vieille Dame serait dans de beaux draps si elle venait à perdre l'un de ses tauliers.

Auteur de 17 buts et 14 passes décisives en 45 matches cette saison, le meneur de jeu argentin fait partie des meilleurs joueurs de la Juve cette saison.