Sarri satisfait de la prestation de Ronaldo malgré le penalty manqué

L'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, s'est réjoui de la prestation du "malchanceux" Cristiano Ronaldo après que la superstar ait manqué un penalty contre Milan en demi-finale de la coupe d'Italie. Ronaldo a fait trembler le poteau sur un penalty à la 16e minute, alors que la Juve a fait match nul 0-0 à domicile contre un Milan réduit à dix lors de ce match retour.

Ce même Ronaldo avait marqué un penalty pour sauver le match nul 1-1 obtenu à l'extérieur en février dernier, avant la pandémie de coronavirus, mais il n'a pas pu répéter l'exploit à huis clos à Turin.

Sarri s'est adressé à la Rai Sport après le premier match professionnel en Italie depuis l'épidémie de Covid-19 : "J'ai demandé à Ronaldo de jouer un rôle plus central, il était heureux de l'essayer et il a joué le match dont il avait besoin en ce moment.

"Il n'a probablement pas l'habitude de manquer un penalty, donc frapper à l'intérieur du poteau peut aller n'importe où et il a été malchanceux.

"Je ne pense pas que le fait de le jouer quelques mètres de plus d'une manière ou d'une autre va faire une énorme différence pour un joueur aussi fort. Tout le monde a 30 bonnes premières minutes avant d'avoir plus de mal."

La Juve, championne de Serie A, affrontera Naples ou l'Inter en finale Rome le 17 juin. Sarri a ajouté : "Il est clair qu'après trois mois, revenir sur le bord du terrain et voir les équipes jouer est une bonne sensation, même si ce n'est pas la même chose sans les supporters.

"J'ai été très surpris et satisfait de nos 30 premières minutes, car nous avons fait circuler le ballon si rapidement et avons totalement dominé le jeu, même avant le carton rouge.

"Après cela, nous avons lentement baissé notre rythme, notre intensité et notre détermination mentale, mais c'est un risque dans un stade vide. Nous avions si bien joué au football à une et deux touches, mais nous avons ensuite ralenti et perdu un peu de vivacité, nous sommes plus concentrés sur les mouvements individuels et sur les deux touches.

"Le point positif est que nous n'avons pas du tout laissé les adversaires jouer. Il va falloir un certain temps pour que la forme physique et la mentalité reviennent à 100 %. Si vous comparez avec un match d'avant-saison, ce serait début juillet, mais c'est pire que l'avant-saison, car la pause a été beaucoup plus longue.

"Il faudra un peu de patience, mais les 30 premières minutes que j'ai vues aujourd'hui étaient un excellent signe."