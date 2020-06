Sarri tente le tout pour le tout pour éloigner Pjanic du Barça

Sarri ne veut pas que Pjanic aille à Barcelone. L'équipe du FC Barcelone a fait de Pjanic une cible en vue du mercato estival, mais le technicien italien ne veut pas perdre son joueur. Comment ? En lui promettant de gagner ses éperons avec la Juventus. Depuis l'Italie, plusieurs médias sportifs soulignent qu'il sera titulaire contre Milan, ce vendredi.

L'objectif est de lui faire comprendre qu'il est toujours très important pour l'équipe et que, s'il reste, il continuera à l'être. Matuidi et Bentancur vont l'épauler au milieu de terrain, selon les médias italiens. C'est un match très important : à un pas de la finale et contre un adversaire très fort.

Pour rappel, le Bosnique, courtisé par le FC Barcelone, n'avait pas débuté la rencontre contre Lyon, en Ligue des Champions, et depuis l'arrivée de Sarri, le joueur avait perdu sa place de titulaire.

Mais cela servira-t-il à l'éloigner de Barcelone ? Selon les dernières informations, il rêve de jouer sous le maillot blaugrana toutefois l'ancien lyonnais pourrait rester une saison de plus à Turin.