Match nul et surtout fou, la Juve trébuche à Sassuolo

Suite au match nul de la Lazio sur la pelouse d’Udinese (0-0) ce mercredi, la Juventus aurait pu prendre 9 points d’avance sur son dauphin en s’imposant à Sassuolo (3-3), et ainsi quasiment mettre fin au suspense en Serie A, dès la 33e journée.

Malheureusement pour la bande à Cristiano Ronaldo, il faudra encore patienter.

Pjanic régale, Caputo aussi

Les hommes de Maurizio Sarri ont pourtant tout fait pour se mettre à l’abri rapidement. Grâce à Pjanic, à la baguette par deux fois, Danilo a ouvert le score lors d’une combinaison sur corner (5e), avant qu’Higuain ne profite également de la qualité de passe du futur Barcelonais pour faire le break (12e).

Affaire conclue ? C’était sans compter sur Djuricic, qui a rapidement remis son équipe dans le bain en convertissant une offrande de Caputo (29e).

Menés à la pause, les locaux sont revenus avec d’autres intentions et Berardi a presque logiquement égalisé après seulement six minutes de jeu (51e). Le tout grâce à un coup franc somptueux…

CR7 frustré dans les dernières minutes

À peine trois minutes plus tard, Caputo a même donné l’avantage à Sassuolo ! Sur le banc, les joueurs commençaient à devenir fous, mais l’égalisation d’Alex Sandro sur corner a rapidement calmé tout le monde.

Six buts, donc, et Ronaldo aurait pu en ajouter un 7e si Consigli, le portier adverse, ne s’était pas montré vigilant dans les toutes dernières secondes de jeu. Au final, la Juve conserve donc 7 points d’avance sur la Lazio, et devra encore attendre pour célébrer son titre.