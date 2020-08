Un regroupement déraisonnable d'ultras du PSG en plein Paris

Après avoir respectivement éliminé l'Atalanta et le RB Leipzig en quarts puis en demi-finales, le PSG affronte ce dimanche le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions.

C'est la première fois que le PSG arrive à ce stade de la compétition. On rappelle que le seul club français à avoir soulevé la 'coupe aux grandes oreilles' reste l'Olympique de Marseille.

Les ultras du PSG ont ont vécu l'avant match comme s'il n'y avait plus de pandémie de coronavirus : sans masques et sans respecter les distances de sécurité, des centaines d'entre eux ont défilé dans les rues de Paris.

Mais ce n'est pas le seul acte imprudent qui a été commis, à Lisbonne d'autres fans se sont regroupés aux portes de l'hôtel de l'équipe.

In Paris, PSG fans are gearing up for the Champions’ League final. pic.twitter.com/QogfNAz16d