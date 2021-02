Saúl et Suárez sous le coup d'une suspension

Luis Suárez a reçu un carton jaune à la 38e minute "pour avoir protesté contre la décision d'un arbitre", tandis que Saúl a reçu un carton jaune quatre minutes plus tard pour avoir "fait tomber un adversaire pour l'empêcher d'avancer", selon Antonio Miguel Mateu Lahoz, l'arbitre du match de samedi au stade Nuevo Los Cármenes.

Par conséquent, s'ils reçoivent un carton jaune en milieu de semaine contre Levante, un match que les deux équipes avaient reporté, ils manqueront le match du week-end, toujours contre Levante.

Koke Resurrección, Stefan Savic et Yannick Carrasco ont également été avertis, bien qu'aucun d'entre eux ne risque d'être suspendu.

Le défenseur central monténégrin, le plus averti de tous à l'Atlético au cours de cette saison de championnat, en est à 8 cartons jaunes, dont 3 correspondent au deuxième cycle ; le capitaine en a 7, dont 2 du nouveau cycle ; et l'international belge en accumule 3, tout comme Joao Félix, Mario Hermoso, Felipe Monteiro, José Giménez et Geoffrey Kondogbia.